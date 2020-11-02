Наибольшее число отравившихся — в Винницкой (33), Хмельницкой (22), Днепропетровской (15, в том числе 2 летальных случая) и Закарпатской области (11 человек, 2 летальных случая). Еще один человек скончался от отравления грибами в Волынской области.
В ЦОЗ советуют не собирать дикорастущие грибы вообще и заменить их выращенными искусственно.
При «тихой охоте» в лесу рекомендуется собирать только хорошо известные грибы, не брать очень молодые или старые. Все грибы, вызывающие сомнение, необходимо без сожалений выбросить. Нельзя собирать их возле трасс и промышленных предприятий.
Кроме того, не стоит отправляться за грибами, если долго стоит засушливая погода, поскольку они из-за этого накапливают токсины.
Также нельзя пробовать сырые грибы. Готовить их нужно в течение первых суток после сбора. Варите грибы следует не менее трех раз, в свежей подсоленной воде, каждый раз не менее 30 минут. Хранить блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде можно не более суток.
Грибы не рекомендуется употреблять беременным, кормящим женщинам, пожилым людям и детям до 12 лет. В случае отравления необходимо обращаться к врачу.