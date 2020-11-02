Как сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев, если Россия объединит вокруг себя союзников на основе какой-то цивилизационной программы, то администрация демократа Джо Байдена, если он станет президентом США, начнёт относиться к ней с прагматизмом, хоть и без какой-либо любви

По словам эксперта, если Россия сможет проявить себя как ценностно сплочённое государство, то отношение к ней со стороны администрации демократов начнёт склоняться в сторону прагматизма.

«Сейчас отношение этой публики к России не как к цивилизации, а как к Соловью-разбойнику: стоит Соловей-разбойник на пути и собирает дань за занятое пространство. Такое отношение к России у Европы было давно. Задача Москвы — продемонстрировать, что мы на самом деле не такие, что к нам надо относиться как к отдельной серьёзной цивилизации, ничем не отличающейся от Китая, Индии и Евроатлантики, что мы одна из таких цивилизаций, у которых есть свои принципы, которая не побежит за первым же начальником, который сменится в Вашингтоне, и не будет сразу демонстрировать, что она либеральна, как только покажется, что он либерален», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Трамп поставил США на грань холодной войны с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сейчас, как он отметил, российская элита — не власть, а академическое и экспертное сообщество — в ожидании прихода к власти бывшего вице-президента Джо Байдена начинает говорить, что надо демонстрировать либеральные идеи, начинает обсуждать тему Black lives matter, то есть видим нашу конъюктурность сознания, к сожалению, и это не способствует ничему хорошему.

«В новой некомфортной для нашей власти ситуации важно продемонстрировать свою цивилизационную полноценность, если мы это сделаем, то Евроатлантика в лице Байдена рано или поздно признает в России достойного партнёра типа Индии, с которым будет готова прагматически взаимодействовать без какой-либо любви к нам», — сказал Межуев.

Байден никогда не отличался тёплым отношением к России и в ходе нынешней избирательной кампании пообещал, что введёт новые санкции против неё в случае вмешательства в американские выборы (которое никто доказывать и не собирается, как показывает практика, достаточно голословных обвинений), но при этом выразил готовность без дополнительных условий продлить договор СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года.