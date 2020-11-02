Глава Радикальной партии Олег Ляшко после проигрыша на довыборах в Верховную Раду Украины сходил за грибами в лес. Соответствующее видео опубликовали 1 ноября в YouTube

Там политик нашел хороший белый гриб.

«Посмотри, какая красота. Видите, лучшие белые грибы находит Ляшко. Вот это я желаю, чтобы каждый из вас нашел себе такой вот прекрасный гриб. Прекрасный, посмотрите. Стоит, как у зайца на морозе», — прокомментировал находку Ляшко.

В конце октября стало ясно, что Ляшко проиграл довыборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области. Его обошёл слуга народа Анатолий Гунько (за него отдали свои голоса 34,1% избирателей, а за Ляшко — 31,78%). Ляшко спел украинцам о «скотиняках» © Facebook/Олег Ляшко

Ситуация интересна тем, что сразу после выборов и Ляшко, и Гунько объявили о своей победе. Ляшко заявил, что не признает результаты выборов, на которых его оппонент якобы подкупал избирателей, а Гунько он назвал «слугой денег».

Довыборы в парламент состоялись из-за того, что предыдущий депутат от этого округа Валерий Давыденко умер. Он был найден в туалете собственного офиса, а рядом с ним лежал пистолет. Предварительная версия — самоубийство, следствие продолжается.