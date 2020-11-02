Пятый президент Украины Петр Порошенко 1 ноября пришел на передачу депутата Верховной Рады от собственной партии «Евросолидарность» Алексея Гончаренко и рассказал о прошлом

В программе 5-го канала «Гончаренко рулит» использован популярный западный формат шоу с ведущим и гостем в автомобиле.

Ведущий, Алексей Гончаренко, до 2014 года был членом Партии регионов, после Евромайдана стал депутатом Блока Петра Порошенко, позднее переименованного в партию «Европейская солидарность». Порошенко отправил в Магадан разрушителей безвиза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Порошенко в передаче прокомментировал итоги местных выборов на Украине, а кроме того, рассказал о своей борьбе с коронавирусом и студенческих годах.

В конце выпуска экс-президент пересел за руль и привез Гончаренко к дому, где жила в студенческие годы его жена Марина Порошенко.

«Провожал до дома, сдавал маме, потом по трубе залезал на балкон, и там мы с ней целовались», — признался экс-президент.

В заключение политики спели украинскую народную песню.