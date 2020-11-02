В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев отметил, что Украина в своё время сделала цивилизационный выбор в пользу Запада, а Крым - в сторону России, хотя тогда значительная часть Украины от неё отвернулась

По словам эксперта, если к власти придёт кандидат от демократов, то возьмёт курс на укрепление трансатлантических отношений, и Украина приобретёт центральное значение.

«Украина в этом плане будет иметь такое же значение, как для России Крым, и не из-за того, что Крым был присоединён, а потому что Крым сделал выбор в пользу России, когда значительная часть Украины от России отвернулась. Для нас это имело огромнейшее значение: психологический подъём, рост рейтинга Путина», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Президент Трамп vs президент Байден: какая разница для Украины. Мнение американских экспертов © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На фоне массовых акций протестов в Киеве власти Автономной Республики Крым отказались поддерживать оппозицию. 4 февраля 2014 года президиум Верховного совета республики объявил о проведении общекрымского опроса о статусе региона «в условиях политического кризиса и рвения к власти групп национал-фашистского толка». Позже местные власти обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в в обеспечении мира на полуострове и включении его в состав России. На референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение с РФ проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе.

«Украина такая же страна — рискуя территориальной целостностью, повернула в сторону Евроатлантики, была готова подписать любое соглашение с ЕС, лишь бы вырваться из российской сферы влияния. Для Байдена Украина приобретёт стратегический смысл», — сказал Межуев.

На Украине накануне подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом журналисты проводили опрос среди населения, и выяснилось, что ни один человек не знал, что именно там написано, хотя все обеими руками поддерживали его принятие. Люди были убеждены, что документ обеспечит им европейский уровень жизни, большие зарплаты и пенсии. В результате украинская экономика не только не получила выгоды, а, наоборот, понесла потери. В связи с вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.