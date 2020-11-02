Если кандидат на пост президента США Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в 8:30 утра, главой государства ему не быть. Однако, вероятно, известное время рождения Байдена - неправдиво, а выстроенный на основании верного времени прогноз обещает ему победу в президентской гонке, заявил 2 ноября астролог Влад Росс, передает glavred.info

Джо Байден. Астрологический портрет кандидата в президенты США Джозефа Байдена, я пришел к выводу, что на самом деле он родился в 8:35. В момент его рождения был "королевский градус" — 5-й градус Стрельца, символом которого является человек, расположившийся на вершине пирамиды. Как известно, Байден потерял жену и детей в страшной автокатастрофе, а именно 5-й градус Стрельца указывал на то, что человек может потерять свою семью, очень переживать из-за разрушенного семейного очага, но потом обзавестись новой, быть счастливым во второй части жизни и добиться наибольшего успеха к концу жизни и, возможно, умереть на высоком посту», — объяснил Росс.

При этом, по словам астролога, наибольший «звездный час» на ближайший период вырисовывается у Камалы Харрис, которая идет в связке с Байденом. Поэтому Росс предполагает, что после того, как Байден по состоянию здоровья покинет досрочно президентский пост, выполнять функции руководителя государства может Харрис.

«В ее гороскопе Сатурн находится на возвышении, а это всегда говорит о том, что человек может занять влиятельное положение. Тем более, Харрис родилась под знаком Весов, а это знак политики, а Сатурн у нее на вершине гороскопа в доме власти», — добавил астролог.

Кроме того, Росс отметил, что Сатурн и Юпитер переходят в зодиакальный знак Водолея, а Водолей — это самый демократичный знак Зодиака.

«Поэтому в 2021 году демократы точно должны прийти к власти что в Верхней палате, что в Нижней — везде. Власть должна перейти в руки демократов. По крайней мере, более сильный гороскоп — у демократов, находящихся под Водолеем, чем у республиканцев, находящихся под знаком Рака», — делает вывод Росс.

Потому, по его мнению, на выборах в США должен победить Байден. Однако, предостерегает астролог, будет масштабная фальсификация результатов голосования по почте в пользу Дональда Трампа.

«И суд тоже признает его победу. То есть выиграет выборы Байден, но Трамп все равно останется на своем посту», — отметил Росс.

В этом случае, по мнению астролога, Америку ждут большие протесты.

«В США будет революция, майдан, который может перерасти в гражданскую войну. Таким образом, Трамп может стать апокалиптическим президентом для США, доведя страну до развала. У Трампа остается мизерный призрачный шанс вновь стать президентом — только благодаря фальсификациям и суду. И если у власти останется Трамп, Америку ждет революция и война. Акции Black Lives Matters окажутся лишь разминкой перед серьезным противостоянием», — предостерег Росс.

Потому главное, по словам астролога, чтобы дело не дошло до суда, т.е. чтобы Верховный суд США не определял президента.

При этом Влад Росс уверен, что победа Байдена откроет широкие возможности для Украины, туда пойдут хорошие инвестиции.