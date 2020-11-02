В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, что часть избирателей, которая поддерживает позицию президента страны Дональда Трампа, не будет голосовать за него, опасаясь мести истеблишмента, в результате чего могут лишиться работы, а то и жизни

По словам эксперта, исход выборов определят те люди, которые в 2020 году отошли от действующего главы государства и перешли на сторону демократов, а они, очевидно, есть, потому что до начала года все рейтинги говорили, что Дональд Трамп, скорее всего, переизберётся, но после эпидемии коронавируса и прочих событий 2020-го электоральное преимущество бывшего вице-президента США Джо Байдена стало заметным. Почему эти избиратели пересмотрели свою позицию или, по крайней мере, не сообщают об этом социологическим службам? Вероника Крашенинникова: фашиствующая Америка, фиаско украинского кейса Трампа © Скриншот из видео Украина.ру

«Большая часть — это запуганные обыватели, то есть те, кто думает, что, если проголосуют за Трампа второй раз, месть истеблишмента будет огромной. Они в целом Трампу сочувствуют, поддерживают его позицию, но настолько боятся мести, что не просто боятся говорить по телефону, за кого собираются голосовать, они и голосовать боятся. Они проголосуют за Байдена, думая, что Трамп оказался очень слаб, он даже не обладает лояльными силовыми структурами — Пентагон его не поддержал во время расовых столкновений, — он не обладает лояльными спецслужбами, потому что он не доволен генеральным прокурором и директором ФБР, которые не начинают расследование в отношении Хантера Байдена, и он будет слаб по совокупной мощи трансатлантической элиты, которая устроит что-нибудь такое страшное, что люди лишатся рабочих мест, безопасности и, может, жизней», — объяснил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев.

Кроме того, на мнение избирателей, но таковых не много, повлияло поведение Трампа в борьбе с COVID-19: Америка оказалась лидером по количеству смертей, а президент занимает безответственную позицию по отношению к эпидемии, даже демонстрирует готовность поддержать доводы ковид-диссидентов.

«Что играет роль, так это колебания избирателей. Что в конечном счёте они решат: сможет ли их президент их защитить, вот этого они не чувствуют, Трамп не даёт ясной уверенности. Колеблющийся избиратель, который отошёл от Трампа, не разочаровался в его ценностях, не стал верить в Байдена, не стал читателем либеральной прессы, не верит, что Трамп — расист», — отметил Межуев.

Министерство внутренней безопасности США готовится к массовым беспорядкам на улицах после президентских выборов, их вероятность гораздо выше в случае победы Трампа или спорного результата, если выиграет Байден, то обстановка в стране, как прогнозируют, будет спокойной.