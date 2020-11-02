В Тбилиси несогласные с итогами парламентских выборов, которые прошли 31 октября, установили палатки у здания парламента. Об этом 1 ноября сообщила лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе

В Грузии прошли парламентские выборы, Саакашвили готовит бунт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Полицейские пытались помешать разбить палаточный городок и отняли одну палатку. Однако позже перестали призывать митингующих уйти.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. На них депутатов избирали по новой, смешанной системе: 120 мест — по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам.

Накануне Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала итоговые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно им, правящая в стране партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15% голосов. В парламент прошли семь партий и два блока. На втором месте (27,14%) — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили.

Представители оппозиционных грузинских партий отказались признать легитимность парламентских выборов.