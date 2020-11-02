«Я очень зла. Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, а кто нет — остается. Я останусь перед парламентом, у лестницы», — сказала Деканоидзе.
Полицейские пытались помешать разбить палаточный городок и отняли одну палатку. Однако позже перестали призывать митингующих уйти.
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. На них депутатов избирали по новой, смешанной системе: 120 мест — по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам.
Накануне Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала итоговые результаты прошедших в стране парламентских выборов. Согласно им, правящая в стране партия «Грузинская мечта» одержала победу с 48,15% голосов. В парламент прошли семь партий и два блока. На втором месте (27,14%) — оппозиционный блок «Сила в единстве», членом которого является партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили.
Представители оппозиционных грузинских партий отказались признать легитимность парламентских выборов.