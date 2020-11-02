Нынешних судей Конституционного суда Украины необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами. Об этом заявил 1 ноября глава государства Владимир Зеленский, передает Financial Time

Судья КСУ заявил о давлении Офиса президента и уволился © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По его словам, «несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, которое они только что признали незаконным, — это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов"».

«Неудивительно, что даже до кризиса всего 2,2% населения Украины полностью доверяли Конституционному суду. Этих судей необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами», — подчеркнул глава государства.

В конце октября Конституционный суд Украины после рассмотрения заявления депутатов рады признал часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующими Конституции. В частности, речь идет об уголовной ответственности для чиновников, предоставивших недостоверные сведения в декларации. Послы стран G7 раскритиковали решение КС и заявили, что Украина рискует утратить доверие Европы. В Киеве обвинили в произошедшем «внешние силы».

Зеленский внес на рассмотрение рады законопроект об увольнении судей и признании их решения «ничтожным» и не имеющим правовых последствий. В Совете Европы назвали призыв уволить судей неконституционным.