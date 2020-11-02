В новой избирательной системе на местных выборах всплыли пробелы. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает 1 ноября «Укринформ»

Разумков не ответил на пять вопросов Зеленского - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он связал низкую явку с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

Выборы прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.

Парламент страны в июле внес изменения в избирательный кодекс страны. Этому предшествовала административная реформа — существенное укрупнение общин и районов. В результате реформы количество депутатов местного уровня значительно сократится, а значит, вырастет конкуренция.

Согласно изменениям, партийная (пропорциональная) система выборов с так называемыми открытыми региональными списками будет применяться в городах с населением более 10 тысяч. Ранее пропорциональная избирательная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживали 90 тысяч и более избирателей. Если же избирателей в населенных пунктах меньше 10 тысяч, там на должность сельских и городских глав можно выдвигаться самовыдвиженцам. В измененном кодексе увеличивается количество городов, в которых местные выборы будут проходить не в один, а в два тура. Депутаты разрешили проводить в два тура выборы в населенных пунктах с населением свыше 75 тысяч человек, а не 90 тысяч, как раньше.