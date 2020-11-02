«Давайте подождем и посмотрим на результаты. Есть вопрос на самом деле. Похожая система была в 2015 году, и, к сожалению, есть примеры, когда люди получили хорошие результаты в своих округах, но не стали депутатами местных советов. Есть пробелы, если объективно. Эта система — голосования по трафарету и по телефону — показала себя у нас иначе, чем в Польше. Но проблема, действительно, возникла во время этих выборов, — это явка, самая низкая, если не ошибаюсь, вообще в истории, 37%. Это существенно меньше, чем на прошлых выборах», — сказал Разумков.
Он связал низкую явку с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.
Выборы прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.
Парламент страны в июле внес изменения в избирательный кодекс страны. Этому предшествовала административная реформа — существенное укрупнение общин и районов. В результате реформы количество депутатов местного уровня значительно сократится, а значит, вырастет конкуренция.
Согласно изменениям, партийная (пропорциональная) система выборов с так называемыми открытыми региональными списками будет применяться в городах с населением более 10 тысяч. Ранее пропорциональная избирательная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживали 90 тысяч и более избирателей. Если же избирателей в населенных пунктах меньше 10 тысяч, там на должность сельских и городских глав можно выдвигаться самовыдвиженцам. В измененном кодексе увеличивается количество городов, в которых местные выборы будут проходить не в один, а в два тура. Депутаты разрешили проводить в два тура выборы в населенных пунктах с населением свыше 75 тысяч человек, а не 90 тысяч, как раньше.