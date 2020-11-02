Джо Байден - возрастной политик, поэтому часть своего функционала он возложит на вице-президента Камалу Харрис, если победит на выборах в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов Камала Харрис.

«Поэтому многое будет зависеть от его вице-президента, которая на международной арене не позиционирована, от его главы Госдепартамента. Вот эти люди реально буду решать. Здоровье Байдена не позволяет ему возложить на себя в полной мере весь функционал международной составляющей», — считает Дмитрий Абзалов.

Полностью интервью будет опубликовано на нашем сайте.

Несколько месяцев назад Джо Байден сказал, что его вице-президентом станет женщина. На фоне протестов против расового неравенства и полицейского произвола, охвативших страну после убийства 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда, стало актуальнее остановиться на кандидатуре представительницы темнокожего населения.

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис родилась в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. Если демократы одержат победу на выборах, то она станет не только первой женщиной-вице-президентом, но и небелым вице-президентом США.