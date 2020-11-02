В распоряжении президента Белоруссии Алекандра Лукашенко будет два с половиной месяца до инаугурации новоизбранного президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Джо Байден, если станет президентом США, будет поддерживать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

«У Лукашенко, если он понимает тайминги, что не факт, есть два с половиной месяца, чтобы перехватить эту повестку. Например, выпустить Бабарико и договариваться с ним… У него есть выбор между жестким давлением со стороны администрации США или попыткой договариваться с оппозиционерами, включая более или менее не антироссийских», — считает Дмитрий Абзалов.

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Экс-кандидата в президенты и бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабрико задержали 18 июня. Бабарико подозревают в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследованием дела занимается КГБ Белоруссии.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими оппозиционерами. 30 октября Виктору Бабарико продлили арест до 18 декабря.