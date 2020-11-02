По его словам, Джо Байден, если станет президентом США, будет поддерживать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
«У Лукашенко, если он понимает тайминги, что не факт, есть два с половиной месяца, чтобы перехватить эту повестку. Например, выпустить Бабарико и договариваться с ним… У него есть выбор между жестким давлением со стороны администрации США или попыткой договариваться с оппозиционерами, включая более или менее не антироссийских», — считает Дмитрий Абзалов.
Полностью интервью будет опубликовано на нашем сайте.
Экс-кандидата в президенты и бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабрико задержали 18 июня. Бабарико подозревают в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследованием дела занимается КГБ Белоруссии.
10 октября Лукашенко встретился в СИЗО с Бабарико и другими оппозиционерами. 30 октября Виктору Бабарико продлили арест до 18 декабря.