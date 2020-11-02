«В условиях правового беспредела реформировать страну вообще и медицину в частности нельзя», — подчеркнул медик.
При этом он сообщил, что сам пойдет в политику только под угрозой смерти — или же в том случае, если увидит, что от таких как он зависит жизнь его государства, и таких людей будет много.
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.
Напомним, Комаровский ранее получил пост советника президента Украины Владимира Зеленского, однако проработал там только два дня.
По его словам, он ушел потому, что к его советам не прислушивались.