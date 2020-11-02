«В условиях правового беспредела реформировать страну вообще и медицину в частности нельзя», — подчеркнул медик.

При этом он сообщил, что сам пойдет в политику только под угрозой смерти — или же в том случае, если увидит, что от таких как он зависит жизнь его государства, и таких людей будет много.

Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить
Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить
© Facebook, Евгений Комаровский
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.

Напомним, Комаровский ранее получил пост советника президента Украины Владимира Зеленского, однако проработал там только два дня.

По его словам, он ушел потому, что к его советам не прислушивались. 