Он отметил, что ситуацию с медициной на Украине может изменить только государственная политика.
«И те двое суток, когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы», — констатировал Комаровский.
После этого он «перестал быть каким бы то ни было советником».
«Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания», — подчеркнул врач.
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.
Напомним, Евгений Комаровский много критиковал экс-и.о. главы Минздрава, гражданку США Уляну Супрун, которую называли «доктор смерть» за ее реформу украинской медицины.