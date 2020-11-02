Причиной отказа известного врача Евгения Комаровского работать в команде президента Украины Владимира Зеленского стало игнорирование рекомендаций медика новой властью, рассказал Комаровский в интервью Украина.ру, опубликованном 31 октября

Он отметил, что ситуацию с медициной на Украине может изменить только государственная политика.

«И те двое суток, когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы», — констатировал Комаровский.

Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить © Facebook, Евгений Комаровский

«Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания», — подчеркнул врач.

Интервью Комаровского можно прочитать здесь.

Напомним, Евгений Комаровский много критиковал экс-и.о. главы Минздрава, гражданку США Уляну Супрун, которую называли «доктор смерть» за ее реформу украинской медицины.