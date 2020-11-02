В сети вспомнили о клипе на песню «Лето кастаньет», в котором Королева снялась в 1997 году. Юная певица в откровенном наряде танцует с накачанным мужчиной.
«Какая красавица Наташа была, да и сейчас прекрасно выглядит», «Зажигалка, хулиганка, спасибо за хорошее настроение», «Ты красотка ненаглядная, кто это не заметил и упустил, это его вина», — написали в комментариях к ролику на YouTube.
После скандала вокруг измены супруга Королёвой, стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), большинство интернет-пользователей поддержало певицу. Королева не отчаивается и продолжает выпускать новые песни.