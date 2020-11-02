Пользователи сети заинтересовались видеороликом, в котором популярная певица украинского происхождения Наташа Королева танцует с неизвестным мужчиной атлетического телосложения, передает Hyser 30 октября

Тарзан похвастался, что залез под мужчину прямо на капоте © Instagram, tarzan_gym

«Какая красавица Наташа была, да и сейчас прекрасно выглядит», «Зажигалка, хулиганка, спасибо за хорошее настроение», «Ты красотка ненаглядная, кто это не заметил и упустил, это его вина», — написали в комментариях к ролику на YouTube.

После скандала вокруг измены супруга Королёвой, стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), большинство интернет-пользователей поддержало певицу. Королева не отчаивается и продолжает выпускать новые песни.