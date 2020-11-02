Девушка позирует в платье с глубоким декольте и бокалом в руке.
«Не желаете выпить со мной? Когда можно и стаканчик поставить», — написала она в посте.
Движенья модели перед камерой заворожили пользователей.
«Да там и банку трёхлитровую можно (поставить на грудь — ред.)», «Хм, да. Слов нет», «Вообще супердевушка, фигурка просто класс, очаровательная, сногсшибательная, сладенькая, нежная, бесценная, малышка, такая у тебя такая красивая прекрасная обворожительная грудь большая, огромная», «Ты прекрасна, у меня нет слов», — написали они в комментариях.
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Would have a drink with me?)🥂 Когда можно и стаканчик поставить))🍹. @zvezdagramma.. #plussize #plussizefashioninukraine #plussizefashionukraine #plusisequal #plussizewomen #plusisequal #plussizemodel #plussizemodeling #plussizebeauties #effyourbeautystandards #bodypositive @bodypositivelike #bodypositivity #curvygirl #curvymodel