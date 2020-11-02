Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди 13 размера, 30 октября опубликовала в своем Instagram видео, где она пьет коктейль в баре

Украинка с бюстом-великаном разделась и потрясла фанатов © mila_kuznetsova10

«Не желаете выпить со мной? Когда можно и стаканчик поставить», — написала она в посте.

Движенья модели перед камерой заворожили пользователей.

«Да там и банку трёхлитровую можно (поставить на грудь — ред.)», «Хм, да. Слов нет», «Вообще супердевушка, фигурка просто класс, очаровательная, сногсшибательная, сладенькая, нежная, бесценная, малышка, такая у тебя такая красивая прекрасная обворожительная грудь большая, огромная», «Ты прекрасна, у меня нет слов», — написали они в комментариях.