Украинка с бюстом-великаном разделась и потрясла фанатов
Украинка с бюстом-великаном разделась и потрясла фанатов
© mila_kuznetsova10
Девушка позирует в платье с глубоким декольте и бокалом в руке.

«Не желаете выпить со мной? Когда можно и стаканчик поставить», — написала она в посте.

Движенья модели перед камерой заворожили пользователей.

«Да там и банку трёхлитровую можно (поставить на грудь — ред.)», «Хм, да. Слов нет», «Вообще супердевушка, фигурка просто класс, очаровательная, сногсшибательная, сладенькая, нежная, бесценная, малышка, такая у тебя такая красивая прекрасная обворожительная грудь большая, огромная», «Ты прекрасна, у меня нет слов», — написали они в комментариях.