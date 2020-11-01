Во второй тур выборов мэра Львова вышли действующий мэр Львова Андрей Садовой и депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Олег Синютка.
В первом туре Садовый заручился поддержкой свыше 91 тысячи избирателей. За него проголосовали почти 40% из тех, кто пришел на выборы.
Результаты Синютки по итогам обработки всех бюллетеней — более 70 тысяч голосов или более 31% соответственно. Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.
Выборы в местные органы власти на Украине состоялись 25 октября.