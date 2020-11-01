Второй тур выборов городского головы Львова пройдет 22 ноября. Об этом 1 ноября сообщило издание ZAXID.NET со ссылкой на городскую территориально-избирательную комиссию

Руслан Бизяев: Местные выборы на Украине дали больше вопросов, чем ответов © Facebook, Руслан Бизяев Андрей Садовой и депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Олег Синютка.

В первом туре Садовый заручился поддержкой свыше 91 тысячи избирателей. За него проголосовали почти 40% из тех, кто пришел на выборы.

Результаты Синютки по итогам обработки всех бюллетеней — более 70 тысяч голосов или более 31% соответственно. Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.

Выборы в местные органы власти на Украине состоялись 25 октября.