За решением Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства стоят олигархи. Об этом в своем Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский

Михаил Погребинский: Истерика Зеленского из-за КСУ демонстрирует дремучий юридический уровень © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Я точно знаю, что демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни», — заявил Зеленский.

После того, как стало известно решение Конституционного суда, Зеленский собрал заедание СНБО и подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

По словам, политолога Михаила Погребинского, эта ситуация в очередной раз продемонстрировала «дремучий юридический уровень» президента и его команды, так как глава государства не имеет права увольнять судей Конституционного суда.