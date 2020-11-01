Ранее Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«Я точно знаю, что демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни», — заявил Зеленский.
После того, как стало известно решение Конституционного суда, Зеленский собрал заедание СНБО и подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.
По словам, политолога Михаила Погребинского, эта ситуация в очередной раз продемонстрировала «дремучий юридический уровень» президента и его команды, так как глава государства не имеет права увольнять судей Конституционного суда.