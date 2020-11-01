В связи с этим он, по его словам, предпочитает не занимать должности, на которых приходится наказывать.
«Все же я предпочту быть советником, потому что мне очень трудно принимать неудобные для огромного количества людей решения. К примеру, я не смогу прийти и сто тысяч человек сильно обидеть. Я не привык и не умею наказывать, но указать пальцем на мерзавцев — могу», — сказал Комаровский.
Его интервью можно прочитать здесь.
Напомним, Комаровский ранее получил пост советника президента Украины Владимира Зеленского, однако проработал там только два дня.
По его словам, он ушел потому, что к его советам не прислушивались.