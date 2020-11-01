«В стране с деградирующей экономикой, которая на 50, а то и больше процентов в тени, собрать налоги, чтобы хватило на бесплатное здравоохранение, хотя бы на этапе неотложной помощи, очень трудно», — отметил он.
Также, по его словам, «встает вопрос о распределении полученных средств».
В целом, добавил Комаровский, «Не бывает бесплатной медицины: просто с вами не играют в демократию — заплатите страховой, а сразу с ваших налогов забирают деньги»
Интервью Комаровского можно прочитать здесь.
Глава минздрава Сергей Степанов ранее сообщил, что когда на Украине закончатся койко-места, предназначенные для больных коронавирусом, «медики станут решать, кого лечить, а кого нет».
При этом Степанов отметил, что места в больницах закончатся скоро.