Очень трудно обеспечить бесплатной медициной жителей страны, в которой не платят налоги, сказал известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украина.ру, опубликованном 31 октября

«В стране с деградирующей экономикой, которая на 50, а то и больше процентов в тени, собрать налоги, чтобы хватило на бесплатное здравоохранение, хотя бы на этапе неотложной помощи, очень трудно», — отметил он.

Евгений Комаровский: Любая власть меньше всего думает, как нас защитить © Facebook, Евгений Комаровский

В целом, добавил Комаровский, «Не бывает бесплатной медицины: просто с вами не играют в демократию — заплатите страховой, а сразу с ваших налогов забирают деньги»

Интервью Комаровского можно прочитать здесь.

Глава минздрава Сергей Степанов ранее сообщил, что когда на Украине закончатся койко-места, предназначенные для больных коронавирусом, «медики станут решать, кого лечить, а кого нет».

При этом Степанов отметил, что места в больницах закончатся скоро.