Шевченковский райсуд Киева принял решение об экстрадиции американского нациста Крейга Ленга, принимавшего участие в АТО в составе запрещённой в РФ экстремистской организации ДУК «Правый сектор»*, сообщил Telegram-канал Украина.ру 1 ноября

«В США ему светит смертный приговор за двойное убийство. Адвокат Ленга намерен обжаловать решение суда, на что у него есть 5 дней», — пишет ТГ-канал.

Убрать конкурентов: СБУ отчиталась о нейтрализации иностранных неонацистов © mvs.gov.ua Крейг Ленг приехал на Украину в 2015 году и присоединился к «Правому сектору»*. Позднее он полтора года отслужил по контракту в рядах ВСУ и воевал на Светлодарской дуге в Донбассе.

В США Ленга разыскивают по подозрению в убийстве пожилой супружеской пары в 2018 году. Американские власти требуют экстрадиции боевика.

На Украине американца задержали, в октябре Винницкий городской арест взял его под стражу на 60 суток.

Это решение адвокаты Ленга сочли несправедливым и пообещали обжаловать его в Европейском суде по правам человека.

Апелляционный суд, чтобы обеспечить выдачу Ленга в США, отправил его под домашний круглосуточный арест, отменив предыдущее судебное решение.

* Деятельность организации запрещена в РФ