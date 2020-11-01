«В США ему светит смертный приговор за двойное убийство. Адвокат Ленга намерен обжаловать решение суда, на что у него есть 5 дней», — пишет ТГ-канал.
Бывший американский военный Крейг Ленг приехал на Украину в 2015 году и присоединился к «Правому сектору»*. Позднее он полтора года отслужил по контракту в рядах ВСУ и воевал на Светлодарской дуге в Донбассе.
В США Ленга разыскивают по подозрению в убийстве пожилой супружеской пары в 2018 году. Американские власти требуют экстрадиции боевика.
На Украине американца задержали, в октябре Винницкий городской арест взял его под стражу на 60 суток.
Это решение адвокаты Ленга сочли несправедливым и пообещали обжаловать его в Европейском суде по правам человека.
Апелляционный суд, чтобы обеспечить выдачу Ленга в США, отправил его под домашний круглосуточный арест, отменив предыдущее судебное решение.
* Деятельность организации запрещена в РФ