В Попаснянском районе Луганcкой области стартовало строительство ретрансляционной станции с башней высотой 150 метров, которая обеспечит украинское вещание на неподконтрольные киевскому режиму территории, сообщил Telegram-канал Украина.ру 1 ноября

Распил и пропаганда: что уготовила Крыму и Донбассу команда Зеленского © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Как сообщается, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям ДНР и ЛНР, проживающим в радиусе 50 км от будущей станции.

Напомним, аналогичную станцию киевский режим возвел на границе с Крымом, однако в Крыму на тех же частотах вещают российские СМИ, и их сигнал «перебивает» украинский, сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Что касается информации, которая транслируется с той вышки, которую мы построили — 150 м — на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено украинское радио, но в последнее время я осведомлен, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве, что с властью в Крыму», — отмечал глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев.