По словам главы местной облгосадминистрации Сергея Гайдая, строительство этого ретранслятора очень важно, поскольку Киев проигрывает информационную войну. Политик уточнил, что башня «закроет последнюю дыру» в эфире Луганской области.
Как сообщается, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям ДНР и ЛНР, проживающим в радиусе 50 км от будущей станции.
Напомним, аналогичную станцию киевский режим возвел на границе с Крымом, однако в Крыму на тех же частотах вещают российские СМИ, и их сигнал «перебивает» украинский, сообщил представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
«Что касается информации, которая транслируется с той вышки, которую мы построили — 150 м — на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено украинское радио, но в последнее время я осведомлен, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве, что с властью в Крыму», — отмечал глава Генической районной государственной администрации Александр Воробьев.