«Мы дожили до того, что законопроект президента Зеленского об уничтожении Конституционного Суда оказался настолько шоковым, что на него в срочном порядке отреагировали два главных института Совета Европы, отвечающие за вопросы антикоррупции и верховенства права», — цитирует ТГ-канал заявление Тимошенко.
По ее словам, требования ЕС к Зеленскому аналогичны предложениям «Батькивщины» по разрешению очередного политического кризиса на Украине.
Ранее глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей Конституционного суда Украины (КСУ) в рамках борьбы с коррупцией и добиться победы с этим злом каким-то другим способом.
В письме, которое Мрчел и Букиккио отправили председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, они назвали решение Зеленского уволить судей КСУ «поспешным».
«Мы призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей», — сказано в документе.
Не секрет, что украинская власть после победы «Евромайдана» в 2014 году отказалась не только от самостоятельной внешней политики, но и стала неспособна решать внутренние вопросы без указаний из США или ЕС. Это в очередной раз подтвердилось в данном случае.
«Мы призываем вас вас изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», — заявляют представители ЕС в своем письме.
Они также сказали, что Венецианская комиссия и Совет Европы сами определят, как Украине бороться с коррупцией. Готовые решения обещают предоставить оперативно, но «с учетом необходимого времени» для их разработки.
Ранее КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений чиновниками и депутатами, назвав ее «чрезмерным наказанием».
Это решение подверглось жесткой критике со стороны Офиса президента и силовиков. Зеленский также внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №4288, которым предлагается лишить судей КСУ их полномочий и восстановить отмененный ими закон.
При этом лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что депутаты Рады, проголосовавшие за данный закон, сами виноваты в том, что КСУ его отменил, так как допустили в тексте документа ошибки, благодаря которым КСУ смог призвать закон неконституционным.