Требования Евросоюза к президенту Владимиру Зеленскому показывают, что украинская власть вплотную приблизилась к «красной черте», считает лидер украинской парламентской партии «Батькивщина». Об этом сообщил Telegram-канал Украина.ру 1 ноября со ссылкой на страницу политика в соцсетях

«Мы дожили до того, что законопроект президента Зеленского об уничтожении Конституционного Суда оказался настолько шоковым, что на него в срочном порядке отреагировали два главных института Совета Европы, отвечающие за вопросы антикоррупции и верховенства права», — цитирует ТГ-канал заявление Тимошенко.

Срочный созыв. Как Украина попыталась соскочить с крючка Запада © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее глава Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) Марин Мрчел и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио призвали Киев не увольнять судей Конституционного суда Украины (КСУ) в рамках борьбы с коррупцией и добиться победы с этим злом каким-то другим способом.

В письме, которое Мрчел и Букиккио отправили председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, они назвали решение Зеленского уволить судей КСУ «поспешным».

«Мы призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей», — сказано в документе.

Не секрет, что украинская власть после победы «Евромайдана» в 2014 году отказалась не только от самостоятельной внешней политики, но и стала неспособна решать внутренние вопросы без указаний из США или ЕС. Это в очередной раз подтвердилось в данном случае.

«Мы призываем вас вас изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», — заявляют представители ЕС в своем письме.

Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины © inshaua.com

Ранее КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений чиновниками и депутатами, назвав ее «чрезмерным наказанием».

Это решение подверглось жесткой критике со стороны Офиса президента и силовиков. Зеленский также внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №4288, которым предлагается лишить судей КСУ их полномочий и восстановить отмененный ими закон.

При этом лидер парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что депутаты Рады, проголосовавшие за данный закон, сами виноваты в том, что КСУ его отменил, так как допустили в тексте документа ошибки, благодаря которым КСУ смог призвать закон неконституционным.