Проигравшая парламентские выборы в Грузии оппозиция назвала их нелегитимными, сообщает Telegram-канал Украина.ру 1 ноября

«После обработки голосов с 58,54% участков партия власти «Грузинская мечта» набирает 49,32%, на втором месте оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», — 25,94%», — говорится в сообщении.

Саакашвили и выборы. Грозит ли Грузии Михомайдан © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Саакашвили, как водится, заявил о решительной победе своей и своих сторонников. Конечно, это не Тихановская, считающая себя с 3% владычицей Всея Великой, Малой и Бело Белоруссии, но что-то схожее. Технология, во всяком случае, аналогичная», — констатировали журналисты ТГ-канала.

Как уточняется, в парламент также проходят партии «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Гражданин».