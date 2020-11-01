Ситуация в Харькове, как и во всей Украине, напряженная, рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украина.ру, опубликованном 31 октября.

Доктор сообщил, что в клинику, где он работает, допускаются не все сотрудники.

«Я на работе, в узком коллективе. В клинику допускаются только сотрудники, у которых есть личный транспорт и которые не ездят на метро и не контактируют там ни с кем. Сейчас ситуация в Харькове напряженная. Как и везде», — сказал он.

Комаровский пояснил, как секс поможет дедушкам оттянуть момент смерти © Facebook, Евгений Комаровский здесь.

На 30 октября Украине впервые число больных COVID-19 за сутки превысило 8 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны страны. Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 — выздоровели, 7041 — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.