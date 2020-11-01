В Польше собираются упростить процедуру получения официального разрешения на работу, говорится в зарегистрированном в польском Сейме законопроекте

В случае принятия новых правил не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода; расширят также перечень обстоятельств, при которых не требуется менять разрешение на временное проживание.

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На решение вопроса о предоставлении временного вида на жительство будут давать 60 дней, сократят размеры сборов за выдачу или обмен документов для иностранцев.

Помимо этого, откажутся от требования лично являться во время эпидемии COVID-19 по вопросам предоставления вида на жительство и расширят сферы доступа на так называемые интервенционные сезонные работы во время COVID-19.

Также отменят положения, увеличат сроки выезда с территории Республики Польша и даты добровольного возвращения, указанные в решениях, которые обязывают иностранца вернуться.

Сократят и сроки, в течение которых иностранец должен иметь стабильный и регулярный источник дохода в процессе выдачи разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС.

Эти нововведения позволят быстрее получить разрешение на легальную работу и проживание в Польше.

В данный момент из 689 тыс. легально пребывающих в Польше иностранных работников 507 тыс. — граждане Украины.