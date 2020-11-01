Украина готова вести диалог с оппозицией в Белоруссии, при условии четкой позиции противников Лукашенко по Крыму и «российской агрессии», сказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

«Мы готовы вести диалог с лидерами белоруской оппозиции. Но как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться, какой будет позиция этих людей в отношении Украины, российской агрессии, незаконной оккупации Крыма», — заявил он.

Кулеба добавил, что Киев должен понимать, какую политику будут исповедовать оппозиционеры, если придут к власти.

«После этого я буду готов встречаться. Пока то, что они артикулируют, оно такое — ни о чем», — подчеркнул глава МИД Украины.

Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS Светлана Тихановская заявила, что не будет говорить, чей Крым, для того, чтобы не оттолкнуть избирателей.

Тем не менее, по данным ЦИК Белоруссии, ей удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов. Действующий глава государства Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.