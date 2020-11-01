Боевые действия в этот день не отличались большой интенсивностью и продолжались по всей линии соприкосновения сторон, однако на некоторых участках Баку проводил наступательные операции, уточнил он.
«В частности, на центральном направлении враг бросил на пару карабахских позиций крупные силы пехоты и бронетехнику, обстреляв параллельно город Мартуни. ВС Азербайджана удалось добиться некоторых позиционных изменений», — цитирует Ованнисяна РИА Новости.
Он добавил, что на южном и юго-восточном направлениях армия обороны НКР смогла отбить у азербайджанцев «некоторые позиции и продвинуться вперед».
Представитель минобороны Армении также сказал, что во время столкновений «применяется большое количество вооружения».
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.
В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.
В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.
Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.