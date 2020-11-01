Армии Азербайджана удалось продвинуться в Нагорном Карабахе на центральном направлении, однако на юге и юго-востоке силы Нагорно-Карабахской республики (НКР) устояли и отбили у противника некоторые позиции, рассказал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян вечером 31 октября

Боевые действия в этот день не отличались большой интенсивностью и продолжались по всей линии соприкосновения сторон, однако на некоторых участках Баку проводил наступательные операции, уточнил он.

«В частности, на центральном направлении враг бросил на пару карабахских позиций крупные силы пехоты и бронетехнику, обстреляв параллельно город Мартуни. ВС Азербайджана удалось добиться некоторых позиционных изменений», — цитирует Ованнисяна РИА Новости.

Он добавил, что на южном и юго-восточном направлениях армия обороны НКР смогла отбить у азербайджанцев «некоторые позиции и продвинуться вперед».

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

В данный момент события на театре военных действий развиваются неблагоприятно для Карабаха, армию которого теснят по всем направлениям.

Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в комментарии изданию Украина.ру, в этом виноват премьер Пашинян, который вместо решительных действий по защите населенной армянами непризнанной республики ограничивается популистской риторикой.