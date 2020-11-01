Украинский боксер из Крыма, олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в профессионалах Александр Усик одержал вторую победу в тяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг) и упрочил свои позиции претендент на чемпионский титул в этом весе

Стал бы священником: боксер Усик сделал откровенное признание © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Начало боя прошло под диктовку активно напиравшего Чисоры, постоянно выбрасывавшего мощные удары. Некоторые из них достигали цели, однако остановить Усика ему не удалось.

Долго выдерживать такой темп британский боксер не смог, замедлившись уже в пятом раунде, после чего инициативу прочно захватил Александр Усик. Дальнейшие успехи Чисоры помогли ему выиграть еще один раунд в глазах британских судей, но не более.

Двое из них посчитали, что Усик забрал семь из 12 раундов, отдав Чисоре пять, третий судья посчитал преимущество украинского боксера еще более весомым: итоговый счет судейских записок — 117-112, 115-113, 115-113.

Это восемнадцатая победа Усика на профи-ринге, тринадцать из них были досрочными. Для Чисоры это было десятое поражение в карьере при тридцати двух победах.

Британец после боя не считал себя проигравшим, заявив, что в тяжелом весе нужно драться, а не боксировать, Усик же оценил свое выступление на тройку по десятибальной шкале и вызвал на бой чемпиона WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.

«Энтони, я иду за тобой», — сказал украинский боксер голосом, напоминающим зомби из ужастиков.

Усик, по его словам, собирается стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Победы над Джошуа ему будет для этого недостаточно — еще один пояс WBC принадлежит британцу Тайсону Фьюри.