Принципиальным разделяющим фактором для белорусов является отношение к президенту республики Александру Лукашенко. Об этом член белорусской пророссийской партии «Союз» Владимир Груздев сказал в интервью изданию Украина.ру

Долбали со всех сторон: Лукашенко признал ошибки властей © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Но религия не является принципиальным разделяющим фактором для белорусов, отметил Груздев.

«Идеологический раскол в первую очередь происходит по отношению к Лукашенко, во вторую — по отношению к социально-экономической модели государства и пути дальнейшего развития экономики, в третью — по геополитической направленности и в четвёртую — по символам и взглядам на историю», — перечислил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.