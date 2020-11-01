По его словам, в Белоруссии нет деления на Запад и Восток, как на Украине, но на западе республики больше католического населения и людей с польскими корнями и картой поляка.
Но религия не является принципиальным разделяющим фактором для белорусов, отметил Груздев.
«Идеологический раскол в первую очередь происходит по отношению к Лукашенко, во вторую — по отношению к социально-экономической модели государства и пути дальнейшего развития экономики, в третью — по геополитической направленности и в четвёртую — по символам и взглядам на историю», — перечислил он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.