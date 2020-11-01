Украинский политолог Руслан Бизяев заинтригован, что будет с партией «Слуга народа» после местных выборов, так как «падение» «Блока Петра Порошенко» началось после неправильной оценки результатов выборов-2015. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: "Слуги народа" должны понять, что проиграли выборы из-за своих ошибок © Facebook, Алексей Якубин

«Поэтому мне интересно, какая будет дана реальная оценка этому выступлению <…> и что дальше будет со "Слугой народа"… Потому что падение БПП началось именно с того, что результаты выборов на местах в 2015 году были оценены неадекватно», — отметил Бизяев.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.