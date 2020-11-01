Эксперт считает, что изначально на местные выборы ставилась задача, чтобы «Слуга народа» вошла в коалицию в качестве «золотой акции». Однако, по результатам экзитполов, далеко не во всех регионах, особенно ключевых (Киев, Днепр, Харьков, Львов, где они вообще не прошли), это удалось.
«Поэтому мне интересно, какая будет дана реальная оценка этому выступлению <…> и что дальше будет со "Слугой народа"… Потому что падение БПП началось именно с того, что результаты выборов на местах в 2015 году были оценены неадекватно», — отметил Бизяев.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.