Он отметил, что Тихановская — храбрая женщина, которая взяла на себя трудную ношу и достойно донесла ее до конца, но на этом ее миссия выполнена.
«Фактический правитель занимает свой пост не по праву демократической победы. Чтобы узнать настоящего избранника, надо провести честные выборы, а не автоматически провозглашать президентом его противника, тем более что противник был чисто техническим спарринг-партнером, о чем сам не раз говорил», — заявил Гатилов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента, а некоторые признали главой государства Тихановскую.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.