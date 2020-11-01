Признание лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской президентом является таким же политическим подлогом, как тот, которым занимается действующая власть. Об этом белорусский писатель Павел Гатилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зубец объяснил низкий рейтинг Тихановской среди белорусов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Фактический правитель занимает свой пост не по праву демократической победы. Чтобы узнать настоящего избранника, надо провести честные выборы, а не автоматически провозглашать президентом его противника, тем более что противник был чисто техническим спарринг-партнером, о чем сам не раз говорил», — заявил Гатилов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента, а некоторые признали главой государства Тихановскую.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.