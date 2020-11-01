Инициировав увольнение судей Конституционного суда Украины (КСУ) президент Владимир Зеленский принял неправовое политическое решение, доказывающее, что за судебную систему страны ведется борьба. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, чем закончится конфликт вокруг Конституционного суда Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны и подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

По словам Бортника, ни роспуск Конституционного суда, ни признание решений КС незаконными невозможно реализовать в формате решения Верховной Рады. Он отметил, что для этого необходимо либо вносить изменения в Конституцию Украины, либо переписывать закон о КСУ, который, впрочем, не будет иметь обратной силы — только на будущее.

«Поэтому я считаю, что это политическое решение, которое показывает, что за судебную систему Украины ведется ожесточенная борьба. С одной стороны — часть украинских элит, судейских элит, которая пытается сохранить определенный суверенитет судебной системы. С другой стороны — западные партнеры, которые через систему электронного декларирования в последнее время контролировали судейский корпус и боятся потерять этот инструмент», — сказал политолог.

Он добавил, что с третьей стороны стоят аффилированные лица и партии на Украине, президент и его команда, которые боятся потерять поддержку Запада. По мнению Бортника, реакция Зеленского углубляет кризис, а не разрешает его.

Ранее Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, Конституционный суд лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения КС, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.