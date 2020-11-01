В Минске 25 октября прошла очередная несанкционированная акция протеста оппозиции. На следующий день была объявлена общенациональная забастовка. Тихановская инициировала их после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».
«Тотальной забастовки не было, массового блокирования всех дорог — тоже. И то, и другое звучало в ультиматуме Тихановской, но в реальности было точечным и особого влияния на экономические процессы не имело… В общем, что бы сейчас ни говорили оппозиционеры, заявленных целей ультиматум не достиг», — заявил Агафонов.
В то же время акция протеста, по его словам, выглядела впечатляюще. Политик отметил, что о «сдувании» протестов речи не идет и способность оппозиции так долго поддерживать такую численность своих акций «сама по себе дорогого стоит».
Однако Агафонова встревожило то, что протесты опять перестают быть мирными. Он отметил, что градус насилия растет с обеих сторон.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.