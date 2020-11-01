Что бы ни говорили оппозиционеры, заявленных целей ультиматум лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской не достиг. Об этом один из лидеров «Гражданского согласия» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политик рассказал, кто еще поставил Лукашенко ультиматум, помимо Тихановской © vk.com, Груздзеў Уладзімір инициировала их после того, как власти не выполнили «народный ультиматум».

«Тотальной забастовки не было, массового блокирования всех дорог — тоже. И то, и другое звучало в ультиматуме Тихановской, но в реальности было точечным и особого влияния на экономические процессы не имело… В общем, что бы сейчас ни говорили оппозиционеры, заявленных целей ультиматум не достиг», — заявил Агафонов.

В то же время акция протеста, по его словам, выглядела впечатляюще. Политик отметил, что о «сдувании» протестов речи не идет и способность оппозиции так долго поддерживать такую численность своих акций «сама по себе дорогого стоит».

Однако Агафонова встревожило то, что протесты опять перестают быть мирными. Он отметил, что градус насилия растет с обеих сторон.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.