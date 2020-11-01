Ранее Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
«Это следствие борьбы за влияние на власть между украинскими финансово-промышленными группами, западными партнерами и командой [Владимира] Зеленского. Потому что на повестке дня не стоит вопрос об электронном декларировании и борьбе с коррупцией. Это же просто смешно. Это вопрос о внешнем влиянии и независимости судебной системы. Весь хайп и шум поднят из-за этого», — заявил Золотарев.
После решения КС Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны и подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
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