Борьба за власть между украинскими финансово-промышленными группами, западными партнерами и командой президента Украины спровоцировала конституционный кризис в стране. Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Действия Зеленского в отношении КСУ антиконституционны - Погребинский © Владимир Трефилов

«Это следствие борьбы за влияние на власть между украинскими финансово-промышленными группами, западными партнерами и командой [Владимира] Зеленского. Потому что на повестке дня не стоит вопрос об электронном декларировании и борьбе с коррупцией. Это же просто смешно. Это вопрос о внешнем влиянии и независимости судебной системы. Весь хайп и шум поднят из-за этого», — заявил Золотарев.

После решения КС Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны и подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Глава суда заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

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