В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, что пока Варшава - союзник президента США Дональда Трампа - будет противостоять бывшему вице-президенту Джо Байдену, если он придёт к власти, Москва может сплотить своих союзников на основе какой-то цивилизационной программы

По последним опросам, в президентской гонке лидирует кандидат от демократов, его преимущество составляет 7,9%. Инфраструктура угрозы. Как военные США обустраиваются в Польше для противостояния России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Единственный плюс, который я вижу, — ухудшатся отношения США и Польши. Польша — это 100%-ный союзник Трампа, консервативной республиканской Америки, а для Байдена она неприятный союзник, и придётся вставать на сторону ЕС, давить Польшу, и здесь Польша потеряет кураж, который пробрела сейчас, что особенно проявилось в свете белорусских событий», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев.

Власти Польши наравне с властями Литвы оказали активную поддержку и содействие лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, покинувшей страну после президентских выборов, на которых заняла второе место, поэтому теперь Варшава играет одну из ключевых ролей в этой истории.

«Для России Польша — это большая проблема, и, возможно, Москва могла бы как-то этим воспользоваться. Россия должна начать мысли категориями цивилизационного реализма, как будет мыслить Америка при Байдене: надо ценностно сплотить своих на основе какой-то цивилизационной программы, а по отношению других надо вести себя прагматически. Есть Россия сможет себя проявить таковой, что она ценностно сплочённое государство, то отношение к ней со стороны администрации демократов начнёт склоняться в сторону прагматизма», — заявил Межуев.