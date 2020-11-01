В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев отметил, что Россия теряет свои позиции посредника между конфликтующими сторонами - Азербайджаном и Арменией, Сербией и Косово, - а США, переживающие сложный период, смогли усадить их за стол переговоров

Американский лидер, который никогда не считал внешнюю политику своим приоритетом, в течение последних двух месяцев до выборов начал активно продвигать миротворческие усилия США: сначала инициировал нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами, затем принял в Белом доме лидеров Сербии и Косово, а теперь пытается примирить стороны Нагорно-Карабахского конфликта.

«Это неприятная новость для евразийского сообщества, что главный посредник между Армений и Азербайджаном и с Косово то же самое — это Соединённые Штаты, а не Россия. Вобщем-то мы теряем позиции страны, которая способна решить какие-то конфликты, империи своего рода. Америка даже в нынешнем тяжёлом состоянии оказывается настолько мощной, что может усадить за стол переговоров. Я бы по этому поводу не радовался», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Решил помирить Азербайджан и Армению. Зачем Трамп занялся Нагорным Карабахом © AP, Alex Brandon

9 октября в Москве прошли переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Зограба Мнацаканян с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, результатом которых стала договорённость о прекращении огня, обмене пленными и телами погибших, однако уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушениях перемирия, и боевые действия продолжились. 23-го числа главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Вашингтон, где провели двусторонние встречи с госсекретарём США Майклом Помпео. По завершении мероприятия Мнацаканян подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху — это один из форматов, в которых Россия, США и Франция (сопредседатели группы) в значительной степени едины в своих усилиях и в значительной степени скоординированы и консолидированы.

«Я даже не знаю, будет это плюсом это или минусом для Байдена. Может, здесь мы увидим какое-то шанс для себя, потому что Байден будет занят отношениями с Европой, и у России, Китая, Ирана будет больше шансов выстроить свою сферу влияния независимо от Евроатлантики», — добавил Межуев.

В случае прихода к власти бывший вице-президент США Джо Байден намерен восстановить тесное сотрудничество с традиционными европейскими союзниками, которое активно выстраивала предыдущая администрация Белого дома. Дональд Трамп за период своего президентства изрядно испортил отношения с Европой, в частности с Германией.