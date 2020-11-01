Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру рассказал, каким образом мужчины могут продлить молодость

Медик отметил, что в природе, как только самка перестает размножаться, ей отводится максимум несколько лет жизни. При этом среди людей ситуация несколько иная: после фертильного периода женщина может прожить еще много лет.

Комаровский объяснил это тем, что старшие в семье помогают младшим, то есть женщины «запрограммированы становиться бабушками», поскольку приносят пользу потомству.

Продолжительность жизни «в добром здравии» на Украине самая низкая в Европе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Дедушки не нужны. Как только дедушка (по возрасту) перестает заниматься сексом для здоровья, ему уже недолго остается. Поэтому мужика надо двигать, гонять. Но тем не менее секс всегда полезен», — рассказал врач.

Также Комаровский призвал всеми способами радоваться жизни, несмотря на ее скоротечность.

По данным Государственной службы статистики Украины на 2018 год, средняя ожидаемая продолжительность жизни по Украине составляет примерно 72 года. Женщины в среднем доживают до 77 лет, а мужчины до 67.

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