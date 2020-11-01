Российская телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко объяснила, как ей удается терпеть сложный характер мужа, певца Влада Топалова, в интервью его сестре Алине Топаловой в YouTube 29 октября

«Он потрясающий человек, но очень непростой. Я вижу, в чем твой секрет, со стороны. На любое его "гав-гав" ты отвечаешь «хи-хи, ха-ха», — удивилась ведущая передачи.

Тодоренко пояснила, что с мужем ей действительно нелегко. По ее словам, он пессимист и, как Скорпион по знаку Зодиака, «хочет выплеснуть немного яда».

«Я понимаю, что, на самом деле, он говорит это сейчас в сердцах, не потому что он так считает, а потому что ему очень хочется меня обидеть», — заявила Тодоренко.

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась, рассказывая о травле на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году, после того как телеведущая забеременела. У них есть сын Майкл.

Ранее Тодоренко подверглась травле в СМИ, когда заявила, что женщины сами провоцируют насилие в свой адрес.