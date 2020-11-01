«Он потрясающий человек, но очень непростой. Я вижу, в чем твой секрет, со стороны. На любое его "гав-гав" ты отвечаешь «хи-хи, ха-ха», — удивилась ведущая передачи.
Тодоренко пояснила, что с мужем ей действительно нелегко. По ее словам, он пессимист и, как Скорпион по знаку Зодиака, «хочет выплеснуть немного яда».
«Я понимаю, что, на самом деле, он говорит это сейчас в сердцах, не потому что он так считает, а потому что ему очень хочется меня обидеть», — заявила Тодоренко.
Она добавила, что избегает общения с мужем, когда он в плохом настроении. Когда общаться все же приходится, Тодоренко, как маленькому ребенку, предлагает Топалову два варианта, из которых можно выбрать, а не просто ответить «да» или «нет».
Тодоренко и Топалов поженились в 2018 году, после того как телеведущая забеременела. У них есть сын Майкл.
Ранее Тодоренко подверглась травле в СМИ, когда заявила, что женщины сами провоцируют насилие в свой адрес.