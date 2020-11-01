Мэр Днепра Борис Филатов негативно влияет на малый бизнес города. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Семь слов вместо трех: горсовет Днепра уже не будет прежним © commons.wikimedia.org, Artemka

«Мы говорим о Филатове, хотя, конечно, правильнее было бы говорить о Геннадии Корбане — председателе общественного совета при горсовете, то есть у него даже появился официальный статус. На самом деле он хозяин города. И, скажем так, я оцениваю достаточно негативно их аппетиты, их методы и их в целом отношение к городу и к людям», — подчеркнул Теплов.

Согласно данным экзитпола проекта студии Шустера на местных выборах, в первую пятерку фаворитов среди претендентов на кресло мэра Днепра вошли Борис Филатов (44,47%), Загид Краснов (14,44%), Александр Вилкул (11,27%), Сергей Рыженко (10,60%) и Сергей Никитин (8,81%).

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