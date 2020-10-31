В Лионе около греческой церкви неизвестный выстрелил в православного священника. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местную газету Progres

Нападавшему удалось скрыться. Ряд французских СМИ отмечают, что на вид ему было около 40 лет.

По данным телеканала BFM, нападение произошло в тот момент, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения седьмого района Лиона.

Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризма © REUTERS, Eric Gaillard

Ранее неизвестный с ножом набросился на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате нападения погибли три человека, преступник был задержан.

Второй случай произошел в Авиньоне — там мужчина с криками «Аллах акбар» пытался напасть на полицейских, его застрелили.

В пятницу, 16 октября, выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Позднее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на ислам. Заявление главы государства вызвало бурную реакцию среди мусульман, заявление Макрона осудил в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.