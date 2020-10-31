Нападавшему удалось скрыться. Ряд французских СМИ отмечают, что на вид ему было около 40 лет.
По данным телеканала BFM, нападение произошло в тот момент, когда священник закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил дважды.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал избегать посещения седьмого района Лиона.
Пока неизвестно связан ли инцидент с терроризмом.
Ранее неизвестный с ножом набросился на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате нападения погибли три человека, преступник был задержан.
Второй случай произошел в Авиньоне — там мужчина с криками «Аллах акбар» пытался напасть на полицейских, его застрелили.
В пятницу, 16 октября, выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.
Позднее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на ислам. Заявление главы государства вызвало бурную реакцию среди мусульман, заявление Макрона осудил в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.