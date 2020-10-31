Если ребенок при ОРВИ выздоравливает самостоятельно без серьезных лекарств, то его можно отпустить в школу – при условии хорошего самочувствия, считает украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам доктора, в частых ОРВИ нет ничего страшного — дети, если ни ходят в коллектив, обязаны регулярно болеть респираторными вирусными инфекциями.

«Ребенок, посещающий школу или садик — от 8 до 12 раз в год может болеть вирусными инфекциями, и в этом нет ничего опасного. При условии, что родители знают, как такому ребенку помочь — как организовать быт, какие нужны лекарства, какая температура и влажность в комнате должна быть, как он должен спать, что он должен пить, есть, как обеспечить носовое дыхание», — сказал Комаровский.

Евгений Комаровский: Люди обязаны заниматься самолечением! © Facebook, Евгений Комаровский

«Просто мама должна изучить, что такое местный иммунитет, как обеспечить ребенку правильную окружающую среду, климат в спальне, лекарства в доме… А мама хочет, чтобы доктор Комаровский или кто-то другой дал ребенку волшебную таблетку. Даже ВОЗ считает, что при регулярно повторяющемся распространенном заболевании люди обязаны заниматься самолечением! А этому надо обучать еще в школе — как правильно себя вести, чтобы избежать инфицирования, как оказать себе помощь, если заболел», — добавил Комаровский.

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