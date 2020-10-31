Украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию Украина.ру рассказал, при каких условиях он мог бы пойти в политику

«Если меня возьмут за горло — политика или смерть. Или, когда я увижу, что от таких как я зависит жизнь моего государства и таких как я много. Но в условиях правового беспредела реформировать страну вообще и медицину в частности нельзя», — сказал Комаровский.

Евгений Комаровский: Люди обязаны заниматься самолечением! © Facebook, Евгений Комаровский

«К примеру, я не смогу прийти и сто тысяч человек сильно обидеть. Я не привык и не умею наказывать, но указать пальцем на мерзавцев — могу», — добавил он.

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