«Если меня возьмут за горло — политика или смерть. Или, когда я увижу, что от таких как я зависит жизнь моего государства и таких как я много. Но в условиях правового беспредела реформировать страну вообще и медицину в частности нельзя», — сказал Комаровский.
Он отметил, что предпочел бы быть советником, так как ему очень трудно принимать неудобные для большого количества людей решения.
«К примеру, я не смогу прийти и сто тысяч человек сильно обидеть. Я не привык и не умею наказывать, но указать пальцем на мерзавцев — могу», — добавил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.