В Белоруссии, неподалеку от границы с Украиной, пограничники задержали четырех «радикально настроенных» человек с оружием. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Государственного погранкомитета Белоруссии Антона Бычковского

Инцидент произошел 28 октября в районе населенного пункта Забозье Ельского района. По словам Бычковского, задержаны были четверо «сторонников анархистского движения».

У задержанных обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет, холодное оружие и баллончики с перцовым газом. При себе у них также были палатки, саперная лопата, топор, фонари, средства связи с гарнитурами скрытого ношения, ноутбуки и GPS-навигаторы, сим-карта украинского оператора.

Также у задержанных нашли специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и деньги в различных валютах.

Телеканал ОНТ связал задержание с недавними поджогами административных зданий в республике.

«Задержанные дают показания. Именно эти люди устроили нападение на здание ГАИ в Мозыре. Известно, что организованная группа совершила нападение на здание управления Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, а также районной прокуратуры. Цель была радикализовать и дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал директор телеканала.

Как сообщает ОНТ, ночью задержанные планировали отход к украинской границе.

Ночью 28 октября в Мозыре подожгли отдел ГАИ Мозырского РОВД, одно из помещений выгорело, пострадавших нет. Правоохранители квалифицировали это как теракт. Ранее, 21 октября, неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района, а незадолго до этого горел межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске.

В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства. Согласно данным ЦИК, он более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них участия и уехала в Литву, ссылаясь на то, что переживает за безопасность своей семьи. Оттуда Тихановская до сих пор «руководит» оппозицией в Белоруссии.