Ситуацию с медициной на Украине может изменить только государственная политика, считает украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Евгений Комаровский: Люди обязаны заниматься самолечением! © Facebook, Евгений Комаровский Владимира Зеленского, однако заявил, что не планирует становиться министром здравоохранения в случае его победы. При этом он отметил, что готов быть его советником по медицине.

«Ситуацию с медициной в нашей стране может изменить только государственная политика. И те двое суток, когда меня представили советником кандидата в президенты, первое, на что я обратил внимание Зеленского, на катастрофическое положение с медицинскими кадрами. Но мои обращения были проигнорированы. После чего я перестал быть каким бы то ни было советником. Я не привык быть советником, на советы которого не обращают внимания», — сказал Комаровский.

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