Тесты на выявление COVID-19 превратились в удачную бизнес-модель, поэтому их качество никто не контролирует, считает украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Евгений Комаровский: Люди обязаны заниматься самолечением! © Facebook, Евгений Комаровский

«Похоже, с тестами ситуация такая же, как с бензином. Тесты на коронавирус превратились в удачную бизнес-модель. Я не знаю, кто контролирует качество этих тестов. Я — врач! А вы, вообще, знаете, что в Украине есть Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены? И мы с вами как налогоплательщики содержим этот институт. А вы директора или его заместителя, или профессоров, доцентов, которые там работают, знаете? Когда вы их последний раз по телевизору видели? А кислорода в больницах не хватает. Так, может, надо закрыть этот институт и деньги направить на аппаратуру?», — сказал Комаровский.

За последние сутки на Украине было зафиксировано 8 752 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии его выявили у 387 481 человека.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.