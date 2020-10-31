Британский актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Об этом в субботу, 31 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Independent

В Баку запретили фильмы с Мэлом Гибсоном из-за высказываний актера по Карабаху © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк смерти актера не сообщается. Известно, что Коннери имел проблемы со здоровьем, в том числе с сердцем, и боролся с онкологией.

Актер был первым, кто исполнил роль агента «007» Джеймса Бонда на большом экране. В итоге Коннери снялся в семи шпионских триллерах серии и стал лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, а также был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.

Коннери завершил 50-летнюю карьеру в кино в 2003 году, после чего поселился с супругой на Багамских островах.