Подозреваемого в смертельном ДТП, произошедшем вечером 30 октября на Майдане Независимости в Киеве, доставили в зал Шевченковского районного суда украинской столицы на скорой, передает «112 Украина» 31 октября

«Так пусть не садится за руль». Виновник смертельного ДТП на Крещатике назвал причину трагедии © Скриншот с видео Нацполиция Киев сообщении.

Суд должен избрать меру пресечения 66-летнему водителю иномарки. Прокурор настаивал на содержании под стражей.

Накануне мужчине вручили подозрение: его действия были квалифицированы по статье «нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек».

В пятницу, 30 октября, около 16:00 (17:00) водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль над управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта. Далее транспортное средство врезалось в рекламный щит, после чего на проезжей части Крещатика протаранило несколько неподвижных авто, в которых также находились люди.

В результате ДТП две женщины погибли на месте. Еще три человека (пассажиры одной из машин, в том числе 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель был трезвым. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя причину ДТП, заявил, что мужчине стало плохо и он потерял сознание.