«Его в зал суда ближе к 12:00 привезли на карете скорой помощи. Он был в сознании, однако не двигался. Мужчину вытащили на кушетке. Под наблюдением врачей его завезли в зал Шевченковского райсуда города Киева», — говорится в сообщении.
Суд должен избрать меру пресечения 66-летнему водителю иномарки. Прокурор настаивал на содержании под стражей.
Накануне мужчине вручили подозрение: его действия были квалифицированы по статье «нарушение правил дорожного движения, которое повлекло гибель двух и более человек».
В пятницу, 30 октября, около 16:00 (17:00) водитель внедорожника Land Rover, потеряв контроль над управлением автомобилем, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и совершил наезд на людей, находившихся возле остановки общественного транспорта. Далее транспортное средство врезалось в рекламный щит, после чего на проезжей части Крещатика протаранило несколько неподвижных авто, в которых также находились люди.
В результате ДТП две женщины погибли на месте. Еще три человека (пассажиры одной из машин, в том числе 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель был трезвым. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя причину ДТП, заявил, что мужчине стало плохо и он потерял сознание.