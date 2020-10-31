Госслужба по ЧС Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявила о ракетных ударах, нанесенных 31 октября азербайджанскими вооруженными силами по четырем городам Карабаха, в том числе по столице - Степанакерту. Об этом сообщил Telegram-канал официального информцентра Карабаха

Армения обвинила Азербайджан в использовании запрещенного оружия с белым фосфором в Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее утром сообщалось, что в результате авиаудара около 40% рынка в Степанакерте было разрушено. Второй снаряд обрушился на частный сектор, о пострадавших информации не поступало. Тогда же стало известно, что серия взрывов прозвучала в районе второго по величине города НКР — Шуши. Данные о разрушениях и пострадавших пока не сообщались. Азербайджан обвинил Армению в обстрелах.

В свою очередь единый армянский информационный центр при правительстве республики сообщил, что азербайджанские вооруженные силы применили утром 31 октября в Нагорном Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным Женевскими конвенциями. В Баку опровергли эту информацию.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.