В Грузии в субботу, 31 октября, стартовали парламентские выборы – жители страны выбирают 10 созыв парламента. Об этом сообщило агентство Sputnik Грузия

В выборах принимают участие 48 партий и два избирательных блока. Главные конкурирующие силы — «Грузинская мечта», которая хочет выиграть выборы в третий раз, и Единое Нацдвижение, которое в 2012 году потеряло статус правящей партии.

Отмечается, что низкий избирательный барьер даст возможность пройти в парламент еще нескольким политическим партиям.

Захват заложников в Зугдиди. При чем тут Саакашвили и как это происшествие отразится на выборах в Грузии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам с призывом не бояться идти на выборы. По его словам, планом властей было то, что на избирательные участки не придет достаточное количество людей, но он «уже сорван».

Партия Саакашвили «Единое национальное движение» ранее анонсировала акцию, которая пройдет 31 октября, после закрытия избирательных участков, на проспекте Руставели в Тбилиси.